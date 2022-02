Le prochain casque AR / VR d’Apple prêt pour un lancement en 2022

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple travaille depuis un moment déjà sur un casque de réalité virtuelle. Nous entendons des rumeurs sur la nouvelle catégorie de produits depuis des années maintenant, et nous approchons enfin du lancement du produit.

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les rapports précédents indiquant que la production de l’appareil pourrait être retardée, une nouvelle fuite indique qu’Apple a terminé les tests de production de ce nouveau produit. Et une fois ces tests terminés, l’appareil semble prêt pour une version 2022.

Ces dernières informations proviennent de DigiTimes, un site Web d’information basé en Asie. DigiTimes est mitigé en matière de fiabilité, avec seulement une cote de précision de 60,8 %. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas non plus d’informations définitives et que les plans d’Apple peuvent changer. DigiTimes explique que le casque VR prévu a passé les tests de validation technique de deuxième phase (EVT2). Sans jargon, cela signifie qu’Apple a terminé les tests pour la production du casque. Essentiellement, le casque est prêt à être produit.

Étant donné que le casque VR d’Apple est déjà arrivé à ce stade, DigiTimes explique que cela met l’entreprise sur la bonne voie pour une sortie en 2022. Nous avons toujours attendu ce casque VR en 2022, malgré des rapports récents indiquant qu’il pourrait être retardé. Il semble que le casque s’aligne sur sa chronologie initiale.

Ce premier casque d’Apple sera strictement de réalité virtuelle. Ce sera un casque que vous mettrez sur vos yeux pour vous permettre d’interagir dans un environnement virtuel. Nous n’attendons pas de lunettes AR avant quelques années encore.

Que pourrez-vous faire avec le casque VR d’Apple ? La société se concentrerait sur les jeux et FaceTime pour ce casque VR.

Image Ian Zelbo