Le prochain Canon EOS R3 vise les pros en quête de vitesse

Regardez les photographes professionnels de sports, de nature et d’actualité : neuf fois sur dix, ils utilisent du matériel Canon ou Nikon. Le prochain EOS R3 de Canon (date de sortie et prix à déterminer) sera présenté comme un outil ultra-rapide et tout temps pour le type de professionnel de la sous-pression qui compte sur la fourniture d’images superbes pour gagner sa vie. L’EOS R3 utilisera un nouveau capteur CMOS empilé BSI et un processeur DIGIC X, ce qui lui permettra de prendre des photos jusqu’à 30 im/s avec l’autofocus et l’exposition automatique activés.

Tout aussi intrigante est sa mise au point automatique contrôlée par les yeux, qui permettra à l’utilisateur de sélectionner un collimateur AF simplement en utilisant son œil dans le viseur. Cela ressemble à une douce sorcellerie qui vous ferait gagner du temps, et nous espérons en savoir encore plus sur cette bête bientôt.