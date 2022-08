Le prix du Cybertruck de Tesla va carrément augmenter

Encore une mauvaise nouvelle pour le pick-up futuriste de Tesla.

En 2019, Tesla dévoilait son pick-up électrique futuriste – le Cybertruck. Il n’y a aucune chance que vous ayez manqué cette annonces, entre fenêtre brisées, tirs de drones et conception en aluminium solide.

Malheureusement, depuis le lancement, le Cybertruck enchaîne mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Peut-être le plus frustrant de tous, la production est en retard de deux ans, voire plus (selon Tesla). Et lors de l’assemblée des actionnaires de Tesla en 2022, Elon Musk a révélé d’autres mauvaises nouvelles pour le pick-up.

Selon un bref commentaire de Musk, le Cybertruck va coûter plus cher qu’on ne le pensait initialement. Et c’est tout. Aucune mention de combien, si cela affecte les précommandes, ou quelque chose comme ça. Au contraire, le commentaire laisse plus de questions que de réponses.

À l’origine, le Cybertruck était censé être proposé à 40 000 $ pour la variante à moteur unique, 50 000 $ pour la variante à deux moteurs et 70 000 $ pour la variante à trois moteurs. Nous imaginons que l’augmentation de prix s’appliquera aux trois modèles et se situera probablement dans la partie supérieure des milliers les plus bas. Musk a également mentionné que certaines spécifications pourraient être différentes, mais n’a donné aucun autre détail. Musk a mentionné à la fois l’inflation et “divers problèmes” pour la hausse des prix, ce qui n’est pas rare ces derniers temps. De nombreux autres véhicules ont également augmenté de prix, en particulier les véhicules électriques.

Cela dit, nous ne sommes pas surpris par cette annonce, étant donné que le nouveau (plutôt) modèle Y commence à un peu moins de 60 000 $. Ne vous méprenez pas, nous sommes toujours enthousiasmés par le Cybertruck – il a fière allure et devrait offrir des performances folles. Mais ce serait bien d’avoir de bonnes nouvelles sur ce pick-up, pour changer…