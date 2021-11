Le premier véhicule tout électrique de Subaru est le SUV Solterra

Subaru a dévoilé son premier véhicule tout électrique, le Solterra, alors que le constructeur automobile japonais se lance dans une campagne écologique majeure qui, espère-t-il, verra les véhicules électriques représenter 40 % de ses ventes mondiales d’ici 2030.

Le Solterra est disponible en deux modèles de base, une version à traction avant (FWD) à moteur unique avec une autonomie de 530 km (329 miles) et une version à traction intégrale (AWD) à deux moteurs qui ira pour 460 km (286 miles) sur une seule charge, selon l’entreprise.

Les deux sont alimentés par une batterie de 71,4 kWh et, en termes de puissance du moteur, le système à moteur unique produit 201 ch, tandis que les deux moteurs se combinent pour une puissance de 215 ch. Cette batterie prend en charge la charge rapide, avec une autonomie de 150 kW censée fournir une charge à 80% en seulement 30 minutes.

La sécurité d’abord

Comme toujours, la sécurité est l’un des principaux arguments de vente du SUV. La version AWD dispose d’un paramètre de transmission X-Mode pour augmenter l’adhérence sur les terrains accidentés, et ce type d’accent est ce qui permet de distinguer le Solterra d’un véhicule similaire fabriqué par l’un des plus grands intervenants de Subaru, le Toyota bZ4X.

Vous avez des roues de 18 pouces sur ce véhicule à traction avant et le choix entre des jantes de 18 ou 20 pouces. Au-delà de cela et de l’option d’un toit ouvrant, d’autres options de personnalisation et les prix doivent encore être confirmés, mais toute personne intéressée devrait faire attention au Salon de l’auto de LA 2021.