Le premier produit phare 5G de Realme embarque un quadri appareil photo 64 MP et un processeur Snapdragon 865

Le lancement du X50 Pro devrait avoir lieu le 5 mai. Realme dévoile là son premier combiné 5G. En plus d’une couverture 5G prometteuse et robuste grâce à une antenne surround à 360 degrés avec prise en charge Wi-Fi 6, ce X50 Pro embarque également une puce Snapdragon 865 5G octa-core 7 nm, un capteur photo quadruple 64 MP avec deux objectifs grand angle et un zoom hybride 20x un Dual Selfie intégré 32 Mégapixels

À cela s’ajoute un système de refroidissement à vapeur amélioré qui améliore les performances (en particulier lorsque vous jouez) et une batterie à charge rapide qui peut atteindre 100% de charge en 35 minutes. Le combiné dispose également d’un écran Super AMOLED ultra lisse de 6,44 pouces à 90 Hz et se décline en deux jolies couleurs : vert mousse et rouge rouille. Quand on pense que ce X50 Pro ne coûterait que 600 $, si ce prix s’avère exact, ce Realme pourrait être un des hits de l’année…