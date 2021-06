Le premier hôtel MARVEL au monde ouvre ses portes à Disneyland Paris

Bienvenue à Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Cet hôtel quatre étoiles situé à une courte distance à pied (ou en navette gratuite) des Parcs Disney®, offre un confort haut de gamme et des services personnalisés, tout en célébrant la culture et l’énergie vibrante de la ville de New York. Avec plus de 350 œuvres d’art, couvrant à la fois les comics et les films, créées par plus de 110 artistes – dont environ 50 pièces exclusives – il s’agit de l’une des plus grandes collections au monde d’œuvres d’art MARVEL.

Au Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, l’expérience des visiteurs est sublimée grâce à des expériences exclusives et immersives comme un Point Selfie avec Spider-Man à la Super Hero Station, un espace créatif pour les plus petits appelé Marvel Design Studio, ou encore la Hero Training Zone, un terrain extérieur, inspiré de l’architecture et de l’ambiance new-yorkaise et des Super Héros MARVEL, proposant des zones dédiées à diverses activités sportives. Les bars et restaurants de l’hôtel proposent quant à eux une offre variée de qualité avec le meilleur de la Grosse Pomme et une touche d’art MARVEL.

La Présidente de Disneyland Paris, Natacha Rafalski a fêté cette ouverture très attendue aux côtés de l’un des Super Héros MARVEL les plus populaires au monde : Spider-Man. « Avec le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, nous franchissons une nouvelle étape dans la refonte de notre offre hôtelière et dans la transformation de l’expérience visiteur, en plongeant encore davantage nos Guests au cœur de nos histoires Disney et nos franchises les plus populaires. C’est aussi un magnifique symbole de la relance du tourisme, dans laquelle notre destination continuera de jouer un rôle clé. »