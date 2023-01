Le premier DLC de Marvel’s Midnight Suns avec Deadpool est disponible

2K et Marvel Entertainment dévoilent un nouveau trailer (version FR) pour le premier contenu téléchargeable de Marvel’s Midnight Suns – Le bon, la brute et le mort-vivant – avec Deadpool ! Disponible à l’achat de façon individuelle ou compris dans le Season Pass de Marvel’s Midnight Suns (intégré dans l’Édition Légendaire), chaque contenu téléchargeable propose un nouveau héros à recruter ainsi que trois nouvelles missions scénarisées, une nouvelle mise à jour pour l’Abbaye, et une sélection de nouveaux skins et tenues pour le héros.

En tant que héros qu’il vous sera possible de recruter, Deadpool amène de la grandeur à cette suite de Marvel’s Midnight Suns. Son personnage apporte de nouvelles capacités uniques ainsi que sa signature synonyme de chaos sur le champ de bataille. Vous aurez aussi l’opportunité de bâtir une amitié et de devenir de vrais amis avec le Mercenaire Provocateur au sein de l’Abbaye. De nouveaux types d’ennemis seront également introduits dans les missions scénarisées – de plus, vous souhaiterez certainement développer le projet de Recherche unique de Deadpool, Food Truck, qui vous donnera un avantage tactique supplémentaire sur le champ de bataille.

Le bon, la brute et le mort-vivant sera disponible le 26 janvier 2023 sur PC Windows via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Marvel’s Midnight Suns a reçu la classification PEGI +12.