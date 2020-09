Le POCO X3 NFC, nouveau roi du milieu de gamme ?

Ca y est, c’est officiel : POCO vient de dévoiler son X3 (NFC), qui propose toutes les fonctionnalités premium indispensables, pour une fraction du prix habituel. Il sera disponible à partir du 10 septembre sur Mi.com, Mi Stores et Amazon en 64 Go (199,90 € au lieu de 229,90 € le 10 septembre uniquement) ou 128 Go (249,90 € au lieu de 269,90 € du 10 au 24 septembre).

Intégrant le nouveau et très puissant processeur 4G de la série 700 de Qualcomm – SnapdragonTM 732G – le POCO X3 (NFC) offre des performances de pointe, plus une autonomie pouvant durer jusqu’à deux jours sur une seule charge, grâce à sa batterie de 5160 mAh. De plus, l’affichage 120Hz+240Hz délivre une expérience supérieure à la plupart des flagships du marché, estime la marque.

Pour garantir un fonctionnement stable, le smartphone intègre la technologie LiquidCool 1.0 Plus, qui combine un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite qui s’allient pour réduire la température du processeur jusqu’à 6 degrés. L’optimisation de l’expérience de jeu propose la dernière version du Game Turbo 3.0, une fonctionnalité qui permet au POCO X3 NFC de s’adapter aux besoin du jeu et tirer le meilleur de sa puissance. De plus, le moteur linéaire à axe en Z assure un superbe retour haptique avec plus de 150 modes de vibration différents pour chaque scénario. Enfin, ce POCO X3 NFC est doé d’un écran FHD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, et une paire de haut-parleurs stéréo de qualité.

Côté photo, ce POCO X3 NFC est équipé d’une quad-caméra premium à l’arrière, composé d’un capteur principal de 64MP, d’une caméra ultra grand-angle de 13 MP, d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. Le principal capteur est un IMX 682 de Sony, couplé à un objectif d’une ouverture de ƒ/1.89 et un Super Pixel 4-en-1 de 1.6μm qui produit des images détaillées et ultra-claires. L’appareil photo ultra grand-angle de 13 MP offre un champ de vision de 119°, soutenu par une ouverture de ƒ/2,2 et une taille de pixel de 1,0μm. De leur côté, les capteurs macro et de profondeur (2MP chacun) complètent la configuration en offrant des fonctionnalités supplémentaires et en venant renforcer les capacités de l’objectif principal. À l’avant, le POCO X3 NFC est équipé d’un appareil photo poinçon de 20 mégapixels avec une ouverture de ƒ/2,2 et un Super Pixel 4 en 1 de 1,6μm, idéal pour prendre des selfies de pro.