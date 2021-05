Le Poco M3 Pro 5G combine pour 199 € un processeur 5G avec une triple caméra 48 MP

Poco, propriété de Xiaomi, proposera son smartphone M3 Pro 5G en France en juin. Et selon Poco, ce terminal combine un processeur MediaTek Dimensity 700 5G de niveau phare avec un écran FHD de 6,5 pouces + 90 Hz “super lisse ».Il affiche des images avec une résolution claire de 1080P, là où les deux capteurs de lumière à l’avant et à l’arrière permettent une détection de lumière à 360° : l’écran s’ajuste ainsi intelligemment et précisément entre 4096 niveaux de luminosité pour une visibilité optimale.

A cela s’ajoutent une prise en charge de la double carte SIM 5G, une batterie ultra-longue de 5000 mAh pour plusieurs jours et une triple configuration photo du POCO M3 Pro 5G se compose d’une caméra principale de 48 MP, une caméra macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP.

Poco affirme par ailleurs que ce M3 Pro 5G proposera un niveau de performance et une expérience de divertissement “inégalées” à ce prix : seulement 199 €. Impressionnant avec un débit 5G et double SIM et un MediaTek Dimensity 700. Il sera disponible à partir du 20 mai sur po.co et dès le mois de juin chez Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et Boulanger.fr. Une réduction de 20€ sera appliquée (pour un prix de 179 € au lieu de 199 €) durant 48h à partir du 22 mai à minuit.