Le plus grand circuit de poker live de France est de retour

27 villes, 40 étapes et une Grande Finale dotée d’un million d’euros… Plus de 10 000 joueurs attendus sur les route du Tour dont 2 500 passionnés le 29 octobre 2022 à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Pendant de longues années, il était un rendez-vous immanquable saison après saison d’amateurs et de passionnés, le théâtre de tonitruants débuts au poker, une première occasion de toucher cartes et jetons « en dur ». Souvent considéré comme le plus fou des circuits de tournoi gratuit en live jamais organisé dans l’hexagone ; Le plus gros aussi avec notamment un record de 2 605 joueurs réunis sur l’étape inaugurale de l’édition 2017-2018… Pour Winamax, il représentait une période privilégiée de partage, d’échange et de bonheur sur les routes de France, inépuisable mine de souvenirs à la rencontre du poker amateur sous toutes ses facettes.

Lui, c’est le Winamax Poker Tour et aujourd’hui il renaît de ses cendres pour une édition 2022/2023 qui quadrillera de nouveau l’Hexagone comme au bon vieux temps ! De Biarritz à Strasbourg, de Brest à Nice et de Lille à Perpignan, la fête sera totale ! Du 29 octobre, date du lancement en grandes pompes sous le pavillon de la Grande Halle de la Villette à Paris, jusqu’au au 12 février, la caravane du Tour visitera pas moins de 27 villes pour un total de 40 étapes, qui qualifieront plus de 200 joueurs pour la Grande Finale dotée d’un million d’euros, qui bouclera la boucle dans la capitale, au Palais des Congrès.

L’occasion de se mêler à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de passionnés et de jouer dans des conditions optimales… peut-être même pour la première fois. À chaque édition, celui qu’on appelle le WiPT amène son lot de « débutants », qui découvrent avec une joie souvent mêlée d’un peu d’appréhension le plaisir du poker en live. En version gratuite, mais avec du matériel tout ce qu’il y a de plus officiel, griffé Winamax et sous l’égide d’arbitres professionnels, bienveillants, compréhensifs et toujours justes.

Les étapes du Winamax Poker Tour se divisent en deux catégories de tournois identiques en terme de jeu mais de tailles différentes : des étapes “classiques” à 120 joueurs et et 6 maxi-étapes à 600 joueurs d’un coup afin de couvrir encore mieux la carte de la métropole. C’est sûr, il y aura forcément une étape du WiPT près de chez soi !

Comment on se qualifie ?

Comme depuis sa création, le Winamax Poker Tour reste une compétition accessible gratuitement, qui démarre devant son ordinateur. La qualification commence d’abord avec les Starting Block, des Sit&Go à six joueurs accessibles à tout moment à partir d’aujourd’hui. Une fois sa table remportée, les portes des tournois Tremplins s’ouvriront pour se qualifier à l’étape en live de son choix. C’est sur ces tournois en live qu’il faudra aller chercher le ticket à 500 € pour le Main Event de la Grande Finale.

Plus de 2 500 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront le temps d’un week end dans la Grande Halle de la Villette en présence de nombreux « WIP » issus du sport, de la TV, de la musique et du Team Pro Winamax, dont certains membres font parties de l’élite mondiale du poker.

Pour prendre part à cette formidable fête du poker et ses 40 étapes Live dans toute la France, les joueurs peuvent d’ores et déjà se qualifier gratuitement en ligne sur Winamax.fr !

Les étapes live permettront aux joueurs de décrocher leur place pour la grande finale qui se tiendra en mars 2023 au Palais des Congrès (Paris) avec comme objectif ultime, le sacre du meilleur joueur de France !