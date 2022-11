Le PlayStation VR2 arrivera le 22 février; mais le prix est exorbitant

Nous avons enfin une date de lancement pour le PSVR de deuxième génération…

Le lancement tant attendu du casque Sony PlayStation VR2 de deuxième génération a été confirmé pour le 22 février 2023 – mais le prix est élevé à 550 $. Oui, plus que la console PlayStation 5 elle-même. C’est plus élevé que ce à quoi nous nous attendions – nous pensions cependant qu’il pourrait atteindre 499 $.

Comme nous le savions précédemment, ce nouveau casque aura un écran OLED 4K HDR 4000 x 2040 et un champ de vision de 110 degrés. Il prend également en charge le contenu jusqu’à 120 Hz pour un gameplay fluide. Quatre caméras sont intégrées à l’avant du casque pour suivre vos mouvements. Il y a aussi le retour du casque et l’audio 3D. PS VR2 a été conçu pour un confort accru, avec un cadran de réglage de l’évent et de l’objectif inclus ainsi qu’un design (légèrement) plus mince et plus léger.

Sony indique que pendant la phase de lancement initiale, les acheteurs pourront initialement précommander PlayStation VR2 uniquement via la boutique en ligne de PlayStation. Les précommandes débuteront le 15 novembre et vous pouvez vous inscrire aux précommandes à partir d’aujourd’hui… une pré, précommande, si vous le souhaitez.

Voici à quoi ressemblera le pack standard :

Une station de charge séparée coûtera 50 $, ce que vous auriez pensé être inclus dans le package principal. Le pack par défaut comprendra le casque PS VR2, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo inclus. Un pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain plus cher comprend également un code de bon pour Horizon Call of the Mountain ainsi que tous les éléments du kit standard.