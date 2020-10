Le Pixel 4a 5G est essentiellement un Pixel 4a XL

Un peu plus grand que le Pixel 5, avec 6,2 pouces, ce terminal dispose même d’une prise casque de 3,5 mm et est aussi prêt pour la 5G. Avec les mêmes entrailles que le Pixel 5 (Snapdragon 765G, 8 Go de RAM) et une configuration de caméra identique, il est difficile de les distinguer sur le papier. Mais ici, pas question de résistance à l’eau et son écran plus grand peut avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie. Enfin il n’est disponible qu’en noir et disponible seulement en novembre prochain pour 499 €.