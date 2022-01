Le Philips OLED 807 utilise la nouvelle technologie OLED EX super lumineuse de LG

Philips a annoncé son premier téléviseur OLED à utiliser la dernière technologie d’image de LG, qui offre une luminosité environ 30% supérieure à celle des autres écrans OLED. LG a lancé cette nouvelle dalle juste avant le CES 2022, au début de l’année.

Ce téléviseur alimenté par Android est disponible dans les tailles 48, 55, 65 et 77 pouces et arbore un design ultra-mince centré sur un support en T chromé. (Le modèle de 77 pouces a une approche légèrement différente avec des pieds à la place).

Comme on peut s’y attendre d’un téléviseur Philips haut de gamme, la célèbre technologie Ambilight est prise en charge de tous les côtés de l’écran, tandis que la gamme complète de formats HDR (Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+ et HDR10+ Adaptive ).

La nouveauté de cette génération est également la prise en charge d’IMAX Enhanced. Ce téléviseur dispose d’un processeur d’image amélioré (la sixième génération du processeur d’image P5 de Philips). Les nouvelles fonctionnalités d’image incluent “l’intelligence ambiante améliorée” qui ajuste automatiquement la luminosité, le gamma et la couleur en fonction de la lumière disponible.

Il existe également un mode de film AI à ajouter aux modes d’image actuels (sept au total, y compris le mode cinéaste).

Ce téléviseur prend en charge le HDMI 2.1 et des taux de rafraîchissement variables (VRR, 48-120 Hz) pour la connexion à la PS5 et à la Xbox Series X. De plus, il est également compatible avec la technologie G-Sync de Nvidia et AMD FreeSync que nous avons également vu avec l’OLED haut de gamme de l’année dernière 986. Ce téléviseur – comme ses prédécesseurs – dispose également de la technologie audio Bowers and Wilkins. Le 807 n’en a pas mais dispose toujours d’un système audio 2.1 de 70 W avec un haut-parleur de basses dédié orienté vers l’arrière et quatre radiateurs passifs. Il peut également faire partie d’un système audio sans fil (où il serait l’enceinte centrale) grâce à DTS Play-Fi.

Philips a lancé le nouvel OLED 807 aux côtés d’autres téléviseurs et équipements audio lors de son événement de lancement européen annuel en début d’année.