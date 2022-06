Le PDG d’Apple, Tim Cook, dévoile (presque) ses prochains casques AR/VR

L’allusion de Tim Cook peut-elle faire office de confirmation officielle ?

Nous entendons des rumeurs sur les casques AR et VR d’Apple depuis des années, et l’attente ne cesse d’augmenter, Apple oblige. Bien sûr, la plupart de ces rumeurs ne sont basées sur rien de ce que la société a confirmé. Apple aime rester particulièrement discret lorsqu’il s’agit de nouveaux produits. Alors colorez-nous tous surpris lorsque Tim Cook a laissé tomber un indice sur les produits à venir.

S’adressant à China Daily USA, Tim Cook, PDG d’Apple, a détaillé ses réflexions sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il a commenté: “Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par les opportunités que nous avons vues dans cet espace”. Rien d’extraordinaire, n’est-ce pas ? Mauvais. Cook a poursuivi en disant: “Restez à l’écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir”, faisant apparemment allusion aux futurs produits Apple.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation directe des produits ou de ce qu’ils pourraient être, ce à quoi Cook fait allusion est assez clair – Apple a quelque chose dans sa manche. En combinant l’indice de Cook sur le futur matériel, les développeurs AR / VR à la WWDC 2022 et toutes les rumeurs entourant ce casque, l’annonce de ces produits semble approcher.

Pour ceux qui n’ont pas rattrapé leur retard, Apple travaillerait sur deux casques de réalité. Le premier devrait être un casque VR, tout comme le Meta Quest 2, et l’autre un casque AR, vraisemblablement dans une paire de lunettes, tout comme Google Glass. Les derniers rapports suggèrent que le casque VR ne sera pas lancé avant janvier 2023, et l’AR encore plus tard. Bien que Tim Cook nous rassure sur le fait que les produits sont en route, beaucoup de choses pourraient changer d’ici là. Nous sommes impatients de mettre ce produit devant nos yeux dès son lancement. Rendez-vous en janvier !