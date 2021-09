Pour révéler les talents qui composent son exceptionnel effectif version 21/22, le Paris Saint-Germain se pare de noir. La collection Third à dominante noire et grise se révèle puissante. Elle s’inspire des maillots qui ont fait la gloire du Club depuis la fin des années 1990 et sont restés en mémoire des supporters parisiens. Plusieurs pièces de la collection rendent hommage aux supporters du Grand Paris en figurant les numéros des départements d’Ile-de-France.

Deux swoosh, présent sur chaque manche, ornent le kit third 21/22, ils représentent Paris et Paname. Au centre, le logo du Club, rouge électrique, illustre l’énergie et la synergie immense du peuple Rouge & Bleu qui pousse les joueurs à se dépasser.

Les maillots de la collection Third 21/22 sont conçus à 100% en polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique. Ce mode de fabrication permet d’atteindre des performances de haut niveau tout en minimisant l’impact sur l’environnement.

Le kit third 21/22 du Paris Saint-Germain est disponible pour les membres Nike et PSG à partir du 13 septembre sur nike.com et PSG.fr ainsi qu’en boutiques Paris Saint-Germain.