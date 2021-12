Le Paris Saint-Germain et Jordan dévoilent une collection spéciale pour la fin d’année

Alors que le maillot home Jordan 2021/2022 du Paris Saint-Germain bat tous les records de popularité, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand poursuivent leur collaboration avec la sortie d’une collection événement pour les fêtes de fin d’année.

Noire et verte, la collection explore de nouvelles couleurs alternatives au rouge & bleu parisien. Elle reprend les logos du club et de la marque Jordan Brand et offre de nouvelles silhouettes inattendues pour une édition spéciale « Holiday ».

Elle comprend une large gamme de produits et accessoires, fabriqués à partir de coton léger ou de tissu polaire, dont notamment une doudoune, un bomber, un ensemble sweat à capuche et jogging et plusieurs t-shirts.

Produits disponibles dès aujourd’hui sur psg.fr et Nike.com.