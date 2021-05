Le Panasonic Lumix GH5 Mark II ajoute le live-streaming et un capteur antireflet

Avec des différences presque indiscernables avec le Lumix GH5, le dernier membre de la famille Lumix arbore le même capteur Micro Quatre Tiers 20,3 MP, bien que la version GH5 Mark II bénéficie d’un revêtement antireflet, qui devrait lutter contre les reflets d’objectif indésirables.

Ne pesant qu’une fraction de plus, ce G5 II résiste aux éclaboussures et à la poussière, et sa taille compacte le rend idéal pour les longues sessions vidéo. Mais ce sont ses fonctionnalités vidéo qui attireront les créateurs de contenu qui souhaitent diffuser en direct leur prochain unboxing. Le LUMIX GH5M2 intègre désormais la fonction Live Streaming, connecté en filaire, ou bien sans fil à l’aide de l’application LUMIX Sync, téléchargeable sur smartphone. Les utilisateurs pourront ainsi opérer du streaming en live de façon ultra mobile, en intérieur comme à l’extérieur, simplement équipés de leur appareil et de leur smartphone.

Photographiez en Full HD jusqu’à 180 im/s et 4k 60 im/s, en plus des améliorations apportées à la mise au point automatique – avec reconnaissance des animaux, du corps et de la tête et amélioration de la stabilisation de l’image intégrée. Si vous voulez un appareil photo avec une pléthore d’options vidéo, un design ergonomique et une mise au point automatique rapide, vous pouvez en acheter un en juin pour 1699 € (boîtier nu)