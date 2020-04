Le OnePlus 8 officiellement disponible le 21 avril

La série OnePlus 8, pourvue du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865 et allant jusqu’à 12 Go de RAM sera disponible dès le 21 avril à partir de 699 €. En France, elle sera disponibls sur www.oneplus.com/fr, FNAC, Darty, Bouygues Telecom et Amazon.

Le coloris Interstellar Glow du OnePlus 8 sera, quant à lui, disponible le 4 mai 2020 sur le site de la marque, en exclusivité chez FNAC et Darty et en précommandes à partir du 27 avril 2020.

La série OnePlus 8 comprend deux modèles, les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8. Sur cette nouvelle gamme, la marque propose un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le OnePlus 8 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le OnePlus 8 Pro. Par ailleurs, ces deux écrans offrent une justesse de colorimétrie parmi les plus réalistes de l’industrie. La marque obtient ainsi la note d’affichage globale la plus élevée DisplayMate A+ et établit, une fois encore, une nouvelle référence dans l’industrie.La série OnePlus 8 est également la première gamme entièrement compatible 5G de OnePlus, permettant aux utilisateurs d’être parmi les premiers à profiter de cette vitesse sans précédent.

La série OnePlus 8 a été dévoilée au début de la semaine dernière lors d’un événement en ligne. La marque, habituée des pop-ups stores après l’annonce de ses lancements, avait organisé un pop-up en ligne spécial pour cette série OnePlus 8. Des Éditions Numérotées étaient en effet disponibles, en quantité limitée, dès la fin de la keynote, comprenant un OnePlus 8 ou un OnePlus 8 Pro et de nombreux accessoires offerts. Un pop-up spécial qui a rencontré un large succès puisque les stocks ont été vendus en quelques minutes.

Dès le 21 avril, exclusivement sur le site officiel de la marque, il sera possible de profiter du programme de reprise mobile avec un bonus additionnel allant jusqu’à 50 € de réduction sur www.oneplus.com/fr. La série OnePlus 8 sera disponible sur le site d’Amazon et il sera possible de payer en 4 fois sans frais.

De plus, OnePlus a également annoncé son partenariat avec Google pour offrir Google One, le programme d’adhésion de Google, qui offre un stockage étendu sur Google Drive, Gmail et Google Photos et une sauvegarde automatique du téléphone. Avec Google One, les utilisateurs pourront conserver, en sécurité dans le cloud, leurs photos, contacts et bien plus encore. Tous les utilisateurs de la série OnePlus 8 peuvent profiter d’un essai gratuit de trois mois offrant 100 Go de stockage cloud, les autres détenteurs de smartphones OnePlus sont éligibles pour un essai gratuit d’un mois.