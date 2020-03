Le OnePlus 7T Pro élu meilleur smartphone 2019

La GSM Association a élu le OnePlus 7T Pro meilleur smartphone 2019 ! En effet, la semaine dernière l’association a dévoilé la liste des fabricants et produits ayant remporté les Global Mobile Awards. Le OnePlus 7T Pro a été récompensé dans la catégorie « meilleur smartphone de 2019 » notamment grâce à sa recharge ultra rapide, son interface puissante et ergonomique et son rapport qualité/prix.

Pour rappel, la technologie Warp Charge 30T permet de recharger le smartphone en une heure, et 70% en seulement 30 minutes. Ce qui a été souligné par la GSM Association, c’est que cette recharge est toute aussi performante même en pleine utilisation. Par ailleurs, l‘interface OxygenOS , colonne vertébrale de l’expérience OnePlus bénéficie d’un design épuré et des fonctionnalités essentielles pour plus de contrôle et de performance. Le OnePlus 7T Pro embarque un processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM.