Le OnePlus 10 Pro sera disponible le 5 avril (mais vous pouvez précommander)

La date de sortie du OnePlus 10 Pro est officiellement fixée au 5 avril. Vous pouvez maintenant précommander l’appareil sur OnePlus.com et Amazon. Si vous précommandez, vous obtenez au passage une paire gratuite de OnePlus Buds Pro.

Ce smartphone sera disponible en deux variantes, une version Volcanic Black pour 799/899 euros (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) et Emerald Forest (vert) à partir de 919 € (12 Go de RAM, 256 Go de stockage). La version noire volcanique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera également disponible à la commande.

Le OnePlus 10 Pro est un smartphone premium Android 12 (OxygenOS 12.1) de 6,7 pouces, basé sur le matériel Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Comme d’autres produits phares, il propose un zoom téléobjectif (8MP, f/2.4) en plus du grand angle 48 MP f/1.8 désormais assez standard et d’un ultra large 50 MP f/2.2 qui vous offre une vision à 150 degrés. L’écran QHD + dispose d’une nouvelle version de la technologie LTPO du OnePlus 9 Pro, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement variable peut fonctionner plus rapidement et consommer encore moins d’énergie (OnePlus dit qu’il est plus économe en énergie qu’un écran à 90 Hz).



Le logiciel de l’appareil photo amélioré par Hasselblad prend désormais en charge la couleur 10 bits et dispose d’un nouveau format RAW appelé RAW+ qui vous permet de capturer des photos RAW 12 bits.

La charge sans fil est disponible jusqu’à 50W si vous avez un chargeur compatible. La charge filaire SuperVooc est incroyablement rapide à 80 W et peut remplir la batterie de 5000 mAh en un peu plus d’une demi-heure. De plus, il existe une version remaniée du moteur de jeu HyperBoost conçue pour réduire les chutes de fréquence d’images (et réduire tout effet discordant si vous perdez des images). La réponse tactile a également été améliorée. Et si ce n’est pas tout, il existe une nouvelle version élégante en argent (argent radieux, dans le jargon OnePlus) du OnePlus Buds Pro. Ils seront mis en vente à partir du 13 avril au prix de 149 euros.