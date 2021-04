Le nouvel Optimus Prime de Robosen est activé par la voix, contrôlé par une app et se transforme tout seul

Lorsque les Transformers sont arrivés pour la première fois, vous pouviez les convertir de voiture en véhicule en les retournant et en positionnant leurs membres. Les Transformers d’aujourd’hui sont plus complexes. Le nouveau robot programmable à conversion automatique Transformers Optimus Prime – Édition Collector (699,99 $; expédition en octobre 2021) contourne ce problème de manière astucieuse. S’appuyant sur l’expérience du créateur Robosen dans la fabrication de robots transformateurs haut de gamme, cette collaboration avec Hasbro se convertit en utilisant à bon escient 27 servomoteurs pour réorganiser sa forme de 50 cm de haut.

Pour 700 dollars, voilà un gadget sympa mais coûteux. Heureusement, cet Autobot va plus loin, prenant vie lorsque vous relâchez les commandes vocales. Regardez alors Optimus répondre en faisant exploser des Decepticons imaginaires ou en prononçant des phrases dignes avec le ton sourd de Peter Cullen. Naturellement, il existe également une app pour programmer et personnaliser Optimus – ou pour lui faire vérifier que Megatron ne se cache pas près de vos bacs.