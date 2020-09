Le nouvel iPad Air d’Apple associe design de Pro et touche de couleur

La puissante tablette sous processeur A14 Bionic est disponible en cinq teintes.

L’ancien iPad Air se trouvait sur un étrange terrain entre l’iPad Pro plus élégant et puissant et l’iPad d’entrée de gamme beaucoup moins cher. Mais la dernière mise à jour d’Apple donne enfin à cette tablette une chance de se démarquer du lot. Ceci grâce aux cinq options de couleurs différentes disponibles, y compris les nouvelles finitions bleu ciel et vert, mais il y en a plus sur le robinet ici. Ce nouvel iPad Air est également la première tablette d’Apple à intégrer le tout nouveau processeur A14 Bionic que nous verrons dans les prochains iPhones, en plus d’un écran Liquid Retina plus grand de 10,9 pouces et d’un Touch ID. capteur intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit du cadre. Le boost du A14 et l’éclatement de couleurs rendent l’iPad Air 2020 très attrayant. Apple a également mis à jour son iPad d’entrée de gamme standard (sorti vendredi) avec la puce A12 Bionic, mais cela semble pour le reste le même qu’avant.

Le nouvel iPad Air sera disponible à partir du mois prochain sur apple.com et sur l’app Apple Store de 30 pays et régions dont les États-Unis. Les modèles d’iPad Air avec Wi-Fi seront proposés à partir de 669 € et les modèles Wi-Fi + Cellular à partir de 809 €. Le nouvel iPad Air dispose de capacités de stockage de 64 Go et 256 Go et se décline en cinq finitions : argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel.