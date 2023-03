Le nouvel EverFrost d’Anker est la glacière la plus cool du quartier

Avec contrôle par application, chargement du téléphone et panneaux solaires.

Bien que les glacières ne soient pas nécessairement le gadget le plus excitant à avoir dans votre arsenal, la nouvelle glacière d’Anker pourrait vous faire changer d’avis. Le refroidisseur alimenté par EverFrost est une glacière de compétition, regroupant de nombreuses technologies pour vous aider à garder vos affaires au frais.

L’EverFrost d’Anker est doté d’un compresseur de refroidissement à haute efficacité, ainsi que d’un joint élégant et de 50 mm d’isolation. Non seulement cela aidera à garder vos affaires au frais plus longtemps, mais cela aidera également à les refroidir plus rapidement. En fait, Anker estime qu’il ne faut qu’une demi-heure pour que les aliments et les boissons refroidissent d’une température chaude de 25 °C à une température glaciale de 0 °C. Plutôt cool, non ? Et il y a beaucoup d’espace pour ranger vos affaires, avec des capacités de 33L, 43L et 53L disponibles.



Si vous optez pour le plus grand modèle EverFrost 53L, vous pourrez également profiter du refroidissement à double zone. Cela signifie que vous pouvez conserver les aliments au frais et les boissons congelées dans les deux compartiments. En plus de tout cela, il est remarquablement portable grâce aux poignées de style valise. Bien que ce ne soit peut-être pas la meilleure option de stockage pour un avion, il peut gérer la plupart des terrains extérieurs grâce à des roues de 6 pouces plutôt robustes sur le fond.

Il y a aussi beaucoup d’autres technologies entassées dans la glacière EverFrost. Le dessus de la glacière peut se prolonger en une mini table pour que vous puissiez profiter de vos produits glacés. Vous pouvez retirer la batterie, qui comprend également deux ports USB-A et un port USB-C pour recharger vos autres gadgets. Et, vous pouvez contrôler les choses à partir de l’application compagnon d’Anker, comme la température et la puissance.

Actuellement, Anker a le refroidisseur EverFrost fonctionnant sur Kickstarter. La marque prévoit d’expédier la glacière à partir de juin 2023, mais cela pourrait glisser un peu dans le futur. Le prix régulier commence à 519 $, mais vous pouvez actuellement acheter les glacières à partir de 439 $ grâce à une remise pour les lève-tôt.