Le nouvel Echo Show 15 débarque le 17 février

Le tout nouvel Echo Show 15, doté d’un écran Full HD de 15,6’’, est désormais disponible en précommande. Les livraisons débuteront le 17 février.

D’un simple coup d’œil, utilisez les widgets Alexa pour optimiser l’organisation de votre foyer grâce aux calendriers, pense-bêtes personnels, listes de choses à faire et d’achats, et rappels.

Regardez votre contenu préféré avec Prime Video, Netflix et bien plus encore. Vous pouvez également écouter des stations de radio, podcasts et livres audio avec Amazon Music, Spotify et Audible.Grâce à la fonctionnalité Cadre photo, vous pouvez utiliser Echo Show 15 pour afficher vos albums Amazon Photos.

Les membres de votre foyer peuvent créer des profils personnels et utiliser leurs identifiants facial et vocal pour voir leurs propres rendez-vous, rappels, titres écoutés récemment, et bien plus encore.

Le tout nouvel Echo Show 15 est disponible dès aujourd’hui en précommande sur Amazon.fr pour 249,99 € et sera livré à partir du 17 février.