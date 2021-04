Le nouvel Apple iPad Pro M1 est une tuerie nomade avec écran XDR et caméra de suivi sophistiquée

Vous pensez toujours qu’un iPad Pro n’est pas suffisant pour travailler ? Déjà, le modèle de l’année dernière était impressionnant, mais l’iPad Pro 2021 contient une puce M1 qui augmente de 50% le CPU de la tablette phare d’Apple, rivalisant avec les Mac les plus rapides de la marque.

Et ce n’est pas tout. En adoptant pleinement la partie «Pro» du nom de l’appareil, Apple a ajouté Thunderbolt pour mieux prendre en charge les écrans externes, la 5G en option, jusqu’à 2 To de stockage (en supposant que votre portefeuille puisse y survivre) et – sur le modèle 12,9 pouces – un écran XDR. Il utilise plus de 10 000 mini-LED (par rapport aux 72 LED du modèle précédent) pour augmenter la luminosité et le contraste lorsque vous faites des trucs créatifs (ou que vous regardez la télé).

La caméra TrueDepth a également été repensée, avec un objectif ultra-large offrant un champ de vision de 122 degrés. Cet iPad Pro 11 pouces sera disponible fin avril à partir de 899 €, le 12,9 pouces commençant à 1219 €.