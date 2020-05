Le nouvel appareil photo DIY du Raspberry Pi intègre un capteur 12,3 Mégapixels et un support pour objectifs interchangeables

Les pros du bricolage informatique de chez Raspberry Pi lancent un nouveau capteur photo efficace et qui ne coûte que 50 $. Cet appareil photo Pi a une longueur d’avance sur ses prédécesseurs, en embarquant un capteur Sony IMX477 12,3 Mégapixels, une architecture de capteur rétro-éclairée pour une sensibilité améliorée, et même la prise en charge d’objectifs à monture C et CS standard.

Côté facilité d’utilisation, il possède également une bague de réglage de la mise au point arrière et un support de trépied intégrés, avec une taille de pixel de 1,55 μm × 1,55 μm – ce qui soit le double de celui de la carte IMX219 8 Mégapixels Raspberry Pi lancée en 2016. Bref, c’est un un kit assez performant et qui devrait offrir aux amateurs de bricolage digital un nouveau monde de possibilités.