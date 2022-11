Le nouveau Volvo EX90 est équipé du son immersif Dolby Atmos avec son système Bowers & Wilkins

Dolby vient d’annoncer que le Volvo EX90 sera la première voiture Volvo à être équipée du système Dolby Atmos, qui sera délivré par un système audio Bowers & Wilkins de référence comprenant 25 enceintes, pour un son immersif dans tout l’habitacle.

La technologie de son immersif Dolby Atmos en voiture a décidemment le vent en poupe. Après les annonces de plusieurs fabricants automobiles récemment (Mercedes, Lotus, Polestar…), une autre marque de renom rejoint la grande famille Dolby Atmos, en proposant du son immersif dans l’habitacle à ses clients : Volvo. Véritable SUV 100 % électrique à sept places, le nouveau Volvo EX90 représente le début d’une nouvelle ère pour le constructeur.

En commençant par la Volvo EX90, Volvo dévoilera chaque année une nouvelle voiture entièrement électrique. D’ici 2030, la marque vise à ne vendre que des voitures entièrement électriques. L’un des plans d’électrification les plus ambitieux de l’industrie automobile et crucial pour son ambition d’être une entreprise climatiquement neutre d’ici 2040.

Volvo a dévoilé son nouveau SUV phare entièrement électrique au centre-ville de Stockholm, reflet de ses racines suédoises. Mais le Volvo EX90 sera construit aux États-Unis à partir de l’année prochaine, et plus tard également en Chine. Ces deux sites de production visent à être climatiquement neutres. Nouveau classique instantané du design scandinave, le Volvo EX90 définit le principe selon lequel la forme suit la fonction. C’est une voiture familiale polyvalente et élégante aux proportions modernes, associée à une technologie de pointe en matière d’informatique de base, de connectivité et d’électrification pour optimiser la sécurité, l’efficacité et l’esthétique.