Le nouveau vélo pliant poids plume de Brompton bat des records de légèreté

Un vélo pliable n’est pas très utile s’il est trop lourd à transporter sur la passerelle. Heureusement, le dernier vélo de Brompton est un poids plume pliable que même l’employé de bureau le plus faible peut porter : fabriqué en titane, le T Line One atteint la balance à seulement 7,45 kg. Conçu avec précision dans une nouvelle usine à Sheffield, ce coursier articulé pèse environ 37% de moins que l’original en acier. Pourtant, Brompton estime qu’il peut encore supporter 110 kg en pédalant du QG au bar, grâce à une tige de selle en carbone de pointe renforcée par un revêtement d’acier de 0,3 mm.

Repensé des barres au boîtier de pédalier, ce T Line One à une vitesse est également livré avec une transmission sérieusement simplifiée. Un pédalier en carbone promettant un meilleur transfert de puissance, tandis que le dérailleur réduit ne pèse que 60 g.

Comme tous les vélos Brompton avant lui, ce T Line One se replie en toute facilité. Les charnières à alignement automatique devraient faciliter le remontage, tandis qu’une poignée sous le nez de la selle en carbone est bonne à saisir et à emporter. De plus, les roues de plus grand diamètre signifient une traversée plus facile à travers les foules aux heures de pointe.

Et parce que le titane absorbe les chocs par défaut, les rues de la ville ne devraient pas poser de problème pour votre postérieur. Combiné avec une fourche et un guidon et à arriver entiers.

Brompton T Line, à partir de 4360 € pour la version One et 4590 € pour la version Urban 4 vitesses. Chaque vélo sera disponible avec une option de guidon bas ou à mi-hauteur.