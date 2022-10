Le nouveau support iPhone de Belkin pour Mac permet de passer de superbes appels vidéo

En juin, Apple a dévoilé Community Camera pour iOS 16 et macOS Ventura. Cette fonctionnalité vous permet de passer en toute transparence de la webcam de votre Mac à l’utilisation des capteurs arrière de votre iPhone. Cela vous permet d’utiliser les caméras bien supérieures déjà dans votre poche, ce qui se traduit par de superbes appels vidéo. Le problème : comment obtenez-vous votre iPhone sur votre Mac ? Belkin a la solution.

Le dernier accessoire de Belkin (le support iPhone avec MagSafe pour MacBook) peut facilement combler le fossé entre les deux appareils. Ce nouveau support se glisse sur le dessus de l’écran de votre MacBook et se fixe à votre iPhone avec MagSafe. Votre iPhone se trouve derrière le couvercle du MacBook, avec les caméras arrière pointées directement vers votre gagne-pain.

Prenant la forme d’une petite rondelle blanche, le support en plastique prolonge un crochet en acier inoxydable qui repose solidement sur le couvercle de votre MacBook. Le verso du support abrite les aimants MagSafe, vous permettant de faire apparaître votre iPhone directement. Il est également compatible avec les boîtiers de support MagSafe. Et si vous voulez vous déchaîner, vous pouvez même utiliser le crochet en métal comme support pour votre iPhone.

La solution est beaucoup plus élégante que de glisser votre bras derrière votre Mac, d’utiliser un trépied, une pile de livres ou toute autre solution de contournement maladroite. Une fois connecté, vous pouvez vous concentrer sur la tâche à accomplir, comme vous le feriez avec les webcams intégrées. Les Mac n’ont pas nécessairement la meilleure réputation en matière de webcams. Plutôt que d’acheter une meilleure webcam, ce nouveau support est une solution beaucoup plus abordable.

Vous pouvez vous procurer le dernier gadget intelligent de Belkin directement auprès d’Apple lui-même. Cela coûte 30 €, ce qui est beaucoup moins cher qu’une webcam de bonne qualité. Plus tard cette année, Belkin sortira également des versions compatibles avec les écrans de bureau, car ils auront besoin d’un clip plus grand.