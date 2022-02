Le nouveau projecteur laser 4K de LG projette une image énorme directement depuis votre meuble TV

Si vous cherchez à conférer un label home cinéma à votre humble salon, un projecteur 4K pourrait être juste le ticket – et LG a une nouvelle offre qui promet une image maximale avec un minimum de tracas.

Le LG eBeam HU715Q 4K Ultra Short Throw (UST) n’est pas seulement un beau joujou, c’est un projecteur laser capable de générer des images jusqu’à 120 pouces de diagonale à une très courte distance, le fabricant annonçant un écran de 100 pouces à seulement 22 cm de distance.

Concrètement, cela signifie que ce LG HU715Q peut vivre parfaitement sur votre meuble TV aux côtés de tous vos autres accessoires de télévision, plutôt que d’avoir à être positionné séparément à une distance importante de la surface de projection (c’est-à-dire au beau milieu de votre salon).

Il a également l’air haut de gamme pour les yeux non avertis, grâce à un design discret et à une couverture en tissu de luxe grâce à la tenue danoise Kvadra, tandis que les caractéristiques sont appropriées au prix non négligeable de 3 000 €. Cependant, il reste positivement abordable par rapport à certains des autres projecteurs de la société sud-coréenne, tels que le CineBeam UST à 4 500 € et les produits concurrents de Samsung – lisez notre revue Samsung The Premiere LSP9T pour voir ce que vous obtenez pour 7 000 € !

En plus de la résolution 4K, sa luminosité est de 2500 lumens ANSI ; HDR avec un mappeur de tonalité dynamique ; quatre haut-parleurs stéréo 2.2 canaux intégrés ; trois ports HDMI dont une sortie eARC/ARC pour la connexion à des barres de son et des haut-parleurs externes ; et la superbe interface webOS de LG.

Ce logiciel LG signifie que l’eBeam HU715Q offre tous les mêmes services de streaming qu’un téléviseur intelligent, y compris Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube et plus encore. AirPlay 2 et HomeKit sont également pris en charge, de sorte que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent envoyer des vidéos directement de leur appareil Apple au projecteur ou le faire servir de centre de commande pour leur configuration de maison intelligente.

Tout ce qui manque pour le moment est une date de sortie confirmée, LG indiquant que le HU715Q sera mis en vente au « premier trimestre » de l’année, soit dans les prochaines semaines.