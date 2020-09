Le nouveau Peugeot Metropolis à l’Élysée

Quelques jours après sa sortie, le dernier trois-roues made in France de Peugeot Motocycles a été choisi pour compléter la flotte du Palais de l’Élysée.

Après l’électrique Peugeot e-Ludix, qui avait rejoint la prestigieuse adresse du 55 rue faubourg Saint-Honoré à l’automne 2019, c’est au tour du puissant Peugeot Metropolis de faire son entrée dans la cour des grands. À l’occasion des journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020, Peugeot Metropolis a même été exposé aux côtés de e-Ludix dans la cour du Palais de l’Élysée.

Le scooter trois-roues, qui revient en 2020 avec un nouveau modèle répondant aux exigences de la norme environnementale Euro 5, affiche une nouvelle silhouette, caractérisée par des lignes acérées, des rappels à l’imaginaire du lion et un tableau de bord connecté.

Sorti de l’usine française de Mandeure, et fruit de plus de 120 années de savoir-faire de la marque, il incarne une identité profondément française. Son confort, ses technologies issues de l’automobile et ses prestations haut de gamme sont de véritables atouts qui répondent en tous points aux besoins de l’institution présidentielle et des déplacements de son personnel. Peugeot Metropolis reflète notamment la façon dont cette dernière conçoit la mobilité de la

fonction pour l’avenir : puissante, sécurisée, mais surtout hautement technologique.