Le Nouveau Muppet Show débarque cet été sur Disney+

Les six épisodes de la nouvelle série « Le Nouveau Muppet Show », avec Kermit, miss Piggy et toute la bande seront disponibles cet été en exclusivité sur Disney+

Cette production Disney+ Original, “Le Nouveau Muppet Show” est la première série d’improvisation dans laquelle évoluent les célèbres marionnettes.

Tout repose sur les épaules de Scooter lors de cette saison. Coursier de son état, il doit tout mettre en œuvre pour respecter son délai de livraison et faire en sorte que la nouvelle série des Muppets puisse être diffusée en streaming. Mais c’est sans compter sur les obstacles, distractions et autres complications que le reste de la troupe va placer sur sa route… Pour Scooter, l’heure de la débrouille a sonné !

Débordant de folie spontanée, d’invités étonnants et d’encore plus de grenouilles, cochons, ours (et autres) que ce qu’on aurait pu imaginer, on retrouve dans cette série tout ce qui a fait le succès des Muppets. Des expériences loufoques avec Bunsen Honeydew et Beaker aux conseils stylés de la fabuleuse Miss Piggy, chaque épisode est rempli d’humour et animé par le meilleur des Muppets.