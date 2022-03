Le nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable arrive sur les routes françaises

Kia dévoile les caractéristiques détaillées du nouveau Sportage Hybride Rechargeable (PHEV), qui offre une autonomie généreuse en mode tout électrique. Rejoignant la gamme Sportage de cinquième génération dévoilée l’année dernière, le nouveau Sportage Hybride Rechargeable a été conçu pour établir de nouvelles références sur le segment des SUV électrifiés, qui connaît une forte croissance. Cette nouvelle motorisation est équipée d’un moteur turbo-essence T-GDi de 1,6 litre de 180 ch à haut rendement énergétique, associé à un moteur électrique à aimant permanent de 66,9 kW (91 ch) et à une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh.

Ce groupe propulseur lui garantit une consommation exceptionnelle de 1,1 l/100 km, et une autonomie en 100% électrique allant jusqu’à 70 km en cycle mixte et pouvant atteindre les 78 km en cycle urbain (WLTP). Une autonomie suffisante pour accomplir la plupart des déplacements journaliers (trajet domicile-travail ou courses du quotidien). À l’instar de toute la gamme Sportage, la version hybride rechargeable associe un design extérieur à la fois fluide, athlétique et résolument moderne à un intérieur premium dernier cri doté d’un double écran intégré offrant les technologies de connectivité les plus évoluées du marché.

Reposant sur une nouvelle architecture, le nouveau Sportage est le fruit d’un programme d’ingénierie basé sur les hautes technologies et dédié à l’Europe, qui a su adapter au mieux l’empattement, les dimensions et les proportions de ce nouveau modèle, aux routes européennes. Cette approche très approfondie a permis de donner naissance à un SUV répondant parfaitement aux besoins des Européens, tout en mettant en avant sa praticité et sa facilité d’utilisation au quotidien. Les proportions inédites et exclusives de cette version lui valent une capacité de chargement, une hauteur sous pavillon et un espace aux jambes exceptionnels. Le nouveau Sportage Hybride Rechargeable est doté des derniers systèmes évolués d’aide à la conduite (ADAS) de Kia – aussi connus sous le nom de Kia DriveWise – qui lui permettent d’éviter les dangers potentiels, et de protéger ainsi les occupants et les autres usagers de la route à chaque trajet.

Reposant sur la nouvelle plateforme « N3 », qui intègre les toutes dernières innovations et technologies en matière d’électrification, le nouveau Sportage se veut un SUV dynamique et écoresponsable refusant tout compromis. Il associe puissance et performances, et permet à son conducteur d’effectuer la plupart de ses déplacements du quotidien en 100% électrique.

Le groupe propulseur du nouveau Sportage Hybride Rechargeable délivre une puissance combinée de 265 ch, le moteur thermique développant à lui seul 180 ch et le moteur électrique, 91 ch. En associant une transmission automatique à six rapports, aux

changements de rapport souples et incisifs, à un couple de 350 Nm, il garantit une conduite sans efforts en toutes circonstances, et peut s’acquitter du 0 à 100 km/h en seulement 8,2 secondes. Sa vitesse de pointe, sur circuit, atteint quant à elle 191 km/h.

Le bloc quatre cylindres doit son excellent rendement énergétique à un nouveau processus de combustion optimisé, à de nouvelles technologies de refroidissement et à des mesures clés de réduction des frottements, notamment l’adoption d’un système de gestion thermique intégré évolué et l’utilisation de roulements à billes à faibles frottements. Kia accorde une priorité absolue au rendement énergétique de ses véhicules, comme en témoigne le nouveau Sportage Hybride Rechargeable, qui ne rejette que 25 g de CO2/km.