Le nouveau Huawei Matebook E a un écran OLED bluffant

Huawei a pour objectif de défier la Surface Pro 8 de Microsoft.

Dévoilé au Mobile World Congress (alias MWC pour nous, les enfants cool), il s’agit là d’un hybride tablette/ordinateur portable puissant avec un support intégré, qui se transforme en un PC Windows 11 à part entière grâce au nouveau couvercle du clavier magnétique intelligent de Huawei.

L’un de ses plus grands atouts est son écran OLED de 12,6 pouces, qui promet de fournir des couleurs vives, percutantes et précises et des noirs délicieusement profonds. Ce qui en fait automatiquement l’un des hybrides tablette/ordinateur portable les plus convaincants actuellement disponibles. Bien que nous ayons vu quelques appareils OLED 2-en-1 comme Asus et HP, ils sont toujours un nouveau spectacle, mettant le Matebook E en rare compagnie.

Sous le capot, le Matebook E peut être spécifié à des niveaux impressionnants, avec l’option haut de gamme servant un processeur Intel Core i7-1160G7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les options de connectivité incluent USB C pour le chargement, ainsi qu’un port Thunderbolt 4. Un nouveau système de refroidissement infusé de graphène est également inclus, avec une pile de dissipation thermique multicouche et un ventilateur Shark Fin ultra-mince. En d’autres termes, il est conçu pour fonctionner agréablement et au frais, même sous charge.

Naturellement, compte tenu de sa forme, le Matebook E est également le premier ordinateur portable Huawei compatible avec les stylets, comme le nouveau M-Pencil de la société. Avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression et une faible latence de 2 ms, il promet d’imiter la sensation naturelle du stylo et du papier, permettant aux artistes bien meilleurs que nous de libérer leur créativité ou de prendre des notes en un instant.

Avec quatre haut-parleurs promettant un son spatial impressionnant, une collaboration multi-écrans (mais uniquement avec les smartphones Huawei) et un design élégant et minimal, le Matebook E ressemble à un digne concurrent, du moins sur le papier.

Il n’y a actuellement aucune information sur le prix ou la date de sortie disponible, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.