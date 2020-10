Le nouveau Google Chromecast se libère de votre téléphone

Et il est livré avec la toute nouvelle suite de divertissement Google TV… Pendant des années, Google Chromecast a représenté le moyen le plus simple et le moins cher qui soit pour transformer un vieux téléviseur en un téléviseur intelligent, et nous l’adorons pour cela. Mais Google veut que son dongle de confiance grandisse. Bien qu’il reste une petite chose compacte et se branche toujours sur le port HDMI de votre téléviseur, le nouveau Chromecast ne dépend plus de votre smartphone ou de votre tablette pour diffuser du contenu. Une fois dans votre téléviseur, le Chromecast, trompeusement petit, peut diffuser ses propres films en 4K HDR en 60 im/s, avec le support Dolby Vision et Dolby Audio. Il est alimenté par Android TV et fonctionne sur une nouvelle plate-forme logicielle appelée Google TV (également disponible sur tous les téléviseurs Android), qui, tout comme Apple TV, regroupe vos divertissements sur plusieurs plates-formes de streaming, ce qui vous permet de trouver facilement ce que vous voulez regarder.

Naturellement, Google Assistant est à bord et vit dans une toute nouvelle télécommande dédiée. Nous vous avons dit que le Chromecast est maintenant un streamer approprié. L’IA de Google peut vous indiquer quelque chose à regarder lorsque vous vous sentez dépassé par la télé, tandis qu’une application Google Photos intégrée vous donne quelque chose à regarder lorsque vous vous ennuyez de Netflix. Et si vous voulez diffuser, à l’ancienne, à partir de votre téléphone, vous pouvez toujours. Vous pouvez précommander le Chromecast avec Google TV à partir d’aujourd’hui, avec des livraisons prévues à la mi-octobre.