Le nouveau Fire TV Cube d’Amazon disponible dès aujourd’hui

Amazon présente Fire TV Cube (3e génération), disponible dès aujourd’hui à 159,99 €

Le nouveau Fire TV Cube, doté du contrôle mains-libres avec Alexa, est le lecteur multimédia en streaming Fire TV le plus puissant à ce jour (20 % plus puissant que la génération précédente) avec entrée HDMI et compatibilité Wi-Fi 6E.

Fire TV Cube troisième génération est le meilleur lecteur multimédia en streaming Fire TV d’Amazon à ce jour, avec un nouveau processeur octocœur de 2,0 GHz qui le rend 20 % plus puissant que la génération précédente. Ce processeur augmente la vitesse de lancement des applications, ce qui fait de l’expérience avec ce lecteur multimédia en streaming Fire TV la plus fluide à ce jour. Fire TV Cube peut être contrôlé entièrement en mains libres avec Alexa et inclut la résolution 4K Ultra HD de qualité cinématographique, les technologies Dolby Vision et HDR, et le son immersif Dolby Atmos. De plus, il offre une gamme de nouvelles fonctionnalités, notamment un port d’entrée HDMI, la compatibilité Wi-Fi 6E et la conversion super résolution.

Fire TV Cube est le premier lecteur multimédia en streaming Fire TV qui intègre un port d’entrée HDMI, ce qui donne aux clients la possibilité de raccorder leurs appareils de divertissement en connectant directement des décodeurs, des lecteurs Blu-ray et d’autres types d’appareils compatibles. Avec Fire TV Cube, les clients peuvent facilement contrôler la télévision en direct, des décodeurs compatibles et le streaming à la demande via la télécommande vocale Alexa Fire TV ou en mains libres avec Alexa. Fire TV Cube dispose également d’un port USB supplémentaire permettant de connecter facilement des webcams compatibles pour les appels vidéo avec Alexa. Vous pouvez communiquer avec la famille ou les amis depuis le plus grand écran de la maison, en disant par exemple : « Alexa, appelle maman ».

Fire TV Cube est le premier lecteur multimédia en streaming à prendre en charge le Wi-Fi 6E, ce qui permet aux clients disposant d’un routeur compatible de profiter d’une expérience de divertissement fluide avec moins d’interférences des autres appareils Wi-Fi de la maison. Il dispose également d’un nouveau port Ethernet si vous avez besoin d’une connexion réseau filaire.

La conversion super résolution est une nouveauté sur Fire TV Cube qui offre une qualité d’image améliorée en convertissant de manière transparente le contenu HD en 4K pour plus de détails, de contraste et de clarté. Grâce à la conversion super résolution, les contenus, tels que les films réalisés en HD ou les anciennes photos de famille, apparaîtront avec plus de netteté sur un écran 4K.

Fire TV Cube prend en charge la diffusion audio pour les aides auditives (Audio Streaming for Hearing Aids, ASHA), ce qui permet aux clients de connecter directement des appareils auditifs Bluetooth compatibles. Nous avons pris en considération le respect de l’environnement à tous les stades de la conception de Fire TV Cube et de leur emballage. Dans le cadre de l’engagement d’Amazon à contribuer à la préservation de l’environnement, Fire TV Cube et la télécommande vocale Alexa Pro ont tous deux obtenu le label Climate Pledge Friendly en obtenant les certifications Reducing CO2 du Carbon Trust, montrant ainsi que leur empreinte carbone a été réduite d’année en année. Pour y parvenir, nous avons utilisé des matériaux plus durables et apporté des modifications à leur conception afin de réduire leur consommation d’énergie pendant toute leur durée de vie. En complément, 99% de l’emballage du Fire TV Cube et 96% de l’emballage de la télécommande vocale Alexa Pro sont fabriqués à partir de matériaux à base de fibre de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage.