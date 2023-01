Le nouveau Diavel devient V4

En adoptant le moteur V4 Granturismo, les performances et le plaisir de conduite de Ducati Diavel deviennent encore plus exaltants. Un système d’éclairage spectaculaire et un éclatant échappement rendent le style musclé et organique typique de Diavel encore plus distinctif. 13 kg de moins pour des performances de conduite encore plus surprenantes.

Le Ducati Diavel V4 est unique, incomparable et doté d’une personnalité éclatante. Avec l’introduction du moteur sophistiqué V4 Granturismo, les performances du Diavel deviennent encore plus étonnantes. Le V4 de 1158 cm3 de Ducati, avec ses 168 ch et 12,8 kgm de couple, est le moteur idéal pour un cruiser musclé, capable de combiner la linéarité à bas régime avec un couple vigoureux sur toute la plage de puissance.

Musclé, sportif, exagéré et élégant à la fois, capable d’attirer l’attention dans n’importe quel contexte, le Diavel V4 synthétise des caractéristiques techniques, dynamiques et stylistiques apparemment éloignées, comme celles des roadsters sportifs et des « muscle cruisers ». Il répond ainsi aux désirs de nombreux différents motocyclistes, de l’amateur de sportive à la recherche d’une moto plus confortable avec plus de style, à ceux qui préfèrent vivre la moto dans un cadre plus urbain et plus détendu, en passant par l’amateur de performances et d’icônes liées aux courses de dragsters.

La Ducati Diavel V4 surprend par ses performances dynamiques, par sa capacité à proposer une conduite mixte, à exciter par des accélérations et des décélérations impressionnantes, ainsi qu’à parader à basse vitesse, certaine de ne pas passer inaperçue grâce à une présence scénique incomparable. Plus encore, elle étonne par son aptitude au tourisme de milieu de gamme avec un confort vraiment étonnant pour le conducteur et le passager.

Musclé, robuste, avec de larges “épaules” et un échappement à quatre sorties fièrement visibles qui annonce immédiatement l’architecture sophistiquée du moteur. Le Diavel V4 s’inspire des muscle cars, de l’esthétique des super-héros, et reproduit l’image d’un athlète prêt à s’élancer des starting-blocks, avec toutes les masses concentrées à l’avant et une boucle arrière agile et profilée.



Les feux avant et arrière et les clignotants, évidemment full-LED, contribuent également à l’apparence unique du Diavel V4. Le DRL avant change de forme, avec un profil en double C qui évolue par rapport à la caractéristique stylistique précédente. Le feu arrière est composé d’une matrice de LEDs ponctuelles positionnées sous la boucle arrière, également avec une signature optique Ducati : une solution unique, sans précédent et spectaculaire qui rend la moto instantanément reconnaissable. Les clignotants dynamiques sont intégrés dans le guidon, devant les réservoirs de commande de frein et d’embrayage.

Autre élément distinctif du Diavel V4 : le pneu arrière massif de 240/45. Les jantes sont en alliage à cinq branches avec un profil agrémenté de surfaces usinées et constituent l’un des éléments les plus raffinés de l’esthétique du Diavel V4.

Le Diavel adopte le moteur V4 Granturismo de 1 158 cm3, un élément central du design de la moto et en même temps un choix technique qui améliore les performances, le dynamisme et le plaisir de conduite, grâce notamment au choix sophistiqué d’un vilebrequin à rotation inversée, qui réduit l’effet gyroscopique tout en augmentant l’agilité de la moto. Puissant (168 ch), riche en couple à tous les régimes (avec une valeur maximale de 12,8 kgm à 7 500 tr/min) mais aussi extrêmement léger et compact, le V4 Granturismo (qui dérive des moteur Desmosedici Stradale de Panigale et Streetfighter V4) est à la fois souple, régulier et agréable dès les plus bas régimes.

Le nouveau Diavel V4 arrivera dans les concessions françaises à partir de février 2023 dans le coloris classique Rouge Ducati (27490 €) ou en « Thrilling Black » (27790 €).