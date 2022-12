Le nouveau caisson compact Monitor XT10 de Polk est petit mais costaud

Lorsqu’il s’agit de booster votre home cinéma, les caissons de basses sont un élément indispensable.

Envie à la maison des mêmes booms qui font trembler le sol que vous obtenez au cinéma ? Vous aurez besoin d’un caisson dédié pour y parvenir. Mais ils coûtent souvent une belle somme et sont assez massifs à intégrer dans votre salon. Polk a la solution, le nouveau Monitor XT10. Compact, promettant une puissance dans un format bien sage que vous pouvez ranger à l’écart.

Le nouveau Monitor XT10 n’a rien à voir avec les écrans – ne vous laissez pas tromper par son nom. Il s’agit plutôt d’un caisson de 10 pouces à longue portée qui produit des basses profondes et sans effort. Polk est plutôt bien connu pour ses haut-parleurs de basses, donc ce dernier ajout va assurer. Sa fréquence descend jusqu’à 24 Hz, vous ressentirez donc chaque boum. En fait, Polk estime que vous le sentirez jusque dans vos os. C’est exactement ce que nous voulons entendre.

À l’intérieur, il y a un ampli down-fire de 100 W pour offrir un son net à n’importe quel volume. Vous pouvez personnaliser individuellement le crossover variable, la polarité et le volume du woofer, pour des basses parfaites pour vos oreilles osseuses. Alors que le Monitor XT10 se branchera et jouera bien avec les autres équipements audio de Polk, les entrées de niveau ligne/LFE signifient que vous pouvez connecter ce woofer à n’importe quel amplificateur. De plus, ce caisson est une petite boîte noire ne dépassant pas 40 cm ; il est assez élégant pour s’adapter à la décoration de votre salon et assez petit pour se cacher.

Ce Monitor XT10 de Polk est disponible à la commande auprès de revendeurs agréés plutôt que de la marque elle-même. Cela vous coûtera 329 €, ce qui est assez raisonnable par rapport aux autres caissons d’une taille civilisée.