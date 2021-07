Le nouveau Blade 17 est l’ordinateur portable de jeu Intel le plus puissant jamais conçu par Razer

Ces ordinateurs portables de jeu n’arrêteront tout simplement pas de dynamiter votre bureau. Razer a annoncé une version mise à jour de son ordinateur portable Blade 17. La star du spectacle – si vous choisissez de l’utiliser – est un Intel Core i9-11900H de 11e génération, le processeur Intel le plus puissant de tous les Razer Blade à ce jour. Armé de huit cœurs, le nouveau processeur du Blade 17 atteint une fréquence turbo maximale de 4,90 GHz. Bref, c’est très rapide.

Ce processeur est associé à un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 et à un écran tactile 4K en option, tandis qu’il y a une webcam 1080p améliorée à bord, si vous souhaitez skyper vos parents entre les matchs à mort. L’ordinateur portable ultra-mince dispose également du son THX Spatial Audio, de quatre haut-parleurs à déclenchement ascendant, d’un refroidissement par chambre à vapeur, d’une abondance de ports et, comme vous vous en doutez, de nombreux rétroéclairages RVB personnalisables. 17 pouces, c’est trop grand pour votre bureau ? Vous pouvez désormais équiper le modèle Blade 15 Base d’un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération et d’une GeForce RTX 3070 de Nvidia. Les deux ordinateurs portables peuvent être pré-commandés dès maintenant.