Le Nothing Phone 1 sera lancé cet été

Nothing a annoncé qu’il produirait ce smartphone dont on parle depuis si longtemps. Le Nothing Phone 1 sera là cet été et sera basé sur Android et alimenté par un Qualcomm Snapdragon non identifié.

Nous avons quelques plans d’interface très basiques, montrés ici, mais pas grand-chose d’autre, alors attendez-vous à ce que nous soyons tous alimentés au compte-goutte au cours des semaines et des mois à venir. Nous ne savons même pas encore si l’appareil sera un produit phare ou intermédiaire.



“Sur le plan du design, cela ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant », a déclaré le fondateur de Nothing (et ancien fondateur de OnePlus) Carl Pei. Bien que Nothing Phone 1 soit basé sur Android, il aura une surcouche logicielle appelée Nothing OS dont la société espère qu’elle deviendra son interface fétiche – Pei n’a pas caché qu’il était un fan de la synergie logicielle et matérielle d’Apple.

Nothing a également annoncé un deuxième programme de financement participatif. Jusqu’à présent, la société a levé plus de 140 millions de dollars, ce qui n’est pas un mince exploit. La société a maintenant vendu près d’un demi-million de ses écouteurs Ear 1.