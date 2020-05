Le Motorola Razr, fashion victime nomade

Chacun a sa propre définition du smartphone et de la mode. L’un comme l’autre reflète la personnalité des utilisateurs et leur permet d’affirmer au monde leur identité. C’est pourquoi l’industrie de la mode et de la téléphonie ont progressivement commencé à s’influencer mutuellement.

Au début des années 2000, le Motorola razr est devenu une véritable icône culturelle. Que ce soit par son design ou par sa couleur, domaines encore peu exploités par les marques, il a été le premier téléphone mobile à être autant convoité.

Motorola a d’abord misé sur un coloris argenté et a ensuite proposé une élégante version noire du motorola razr. Entre 2005 et 2006, période où la mode était audacieuse et flashy, Motorola a commercialisé une version rose ainsi qu’une version or en édition limitée. Le monde de la mode en a été secoué et s’en est inspiré proposant à son tour une version Dolce et Gabbana en édition limitée qui avait été très prisée. Motorola était alors à l’avant-garde d’une révolution culturelle, où mode et technologie se sont alliées pour façonner le style au sens large. Ces téléphones emblématiques sont devenus des accessoires incontournables, qu’ils soient utilisés par les célébrités au premier rang de la Fashion Week ou sur le tapis rouge, et ils ont marqué la mémoire des fans de Motorola bien des années après leur sortie.



En s’inspirant des couleurs les plus iconiques du Motorola razr des premières heures, Motorola est ravi d’annoncer un coloris inédit pour le tout nouveau motorola razr : Blush Gold. Cette nouvelle teinte, qui a fait ses débuts à la dernière New York Fashion Week, est une variante originale du rose et du doré qui ont séduit de nombreux utilisateurs au fil des années. Attirant l’attention sans être tape-à-l’œil, la couleur Blush Gold reflète la nouvelle génération d’utilisateurs qui souhaite se doter d’un appareil design et ludique, tout en restant fidèle aux racines élégantes et raffinées de l’appareil.

L’édition Blush Gold du Motorola razr sera disponible à partir de la semaine du 11 mai sur le site motorola.fr.