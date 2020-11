Le Moto G9 Power de Motorola a vraiment une énorme batterie

Pour la plupart d’entre nous, oublier de prendre un chargeur de smartphone pour un week-end est la meilleure recette pour stresser. Mais ce n’est pas le cas lorsque vous êtes propriétaire d’un Moto G9 Power. Son énorme batterie de 6000 mAh devrait durer 60 heures sans être à court d’énergie. L’écran de 6,8 pouces est complété par une triple caméra arrière, y compris un capteur macro pour les gros plans et un capteur de profondeur pour les portraits, ainsi qu’une généreuse caméra frontale de 16 MP. Grâce à la technologie Quad Pixel, la sensibilité à la lumière est quatre fois plus élevée, ce qui ne peut que renforcer la photographie de votre smartphone. Ce G9 Power à prix sage est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré, idéal pour le multitâche et une lecture sérieuse des médias.