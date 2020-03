Le Moto G8, batterie boostée et charge rapide

Voici, enfin, une petite merveille nomade de milieu de gamme. Nous avions déjà vu le G8 Plus et le G8 Power, donc le simple G8 est enfin là. Alors que sa batterie de 4000 mAh tiendra près de deux jours complets. Le processeur 4 Go de RAM et un Snapdragon 665 associé à un peu d’intelligence artificielle devrait fournir également pas mal de puissance. Vous bénéficiez ici de l’expérience Android 10 complète sur un écran LCD HD + de 6,1 pouces, ainsi que de 64 Go de stockage, avec une prise en charge des cartes SD jusqu’à 512 Go. En plus de la caméra frontale 8 MP, on retrouve un trio de caméras à l’arrière – un capteur principal 16 MP, un objectif ultra grand-angle 8 MP et une caméra macro dédiée 2 MP. Son prix et sa disponibilité ne sont pas encore connus, mais on vous tiendra au courant.