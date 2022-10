Le Mondial de l’Auto 2022 dévoile ses stars

Chaque jour de la semaine, découvrez les concept-cars, premières mondiales, nouveaux modèles et fabuleuses sportives parmi toutes les voitures exposées.

Fiat 1000tipla Vilebrequin

C’était un projet un peu fou : transformer le monospace Fiat Multipla, au design si particulier, en une bête de course de plus de 1 000 chevaux. Pierre et Sylvain, de la chaîne Youtube Vilebrequin ne se doutait pas du succès retentissant de cette opération de financement participatif. C’est sur le Mondial de l’Auto que sera révélé au grand public ce fameux 1000tipla dans sa livrée rouge et blanche.

Alpine A110 R

Depuis son relancement en 2017, Alpine séduit les amateurs avec sa berlinette sportive A110. A l’occasion du Mondial de l’Auto, la marque de Dieppe présentera sa toute dernière déclinaison, l’A110 R, une version radicale reprenant le moteur de 300 chevaux de la S mais bénéficiant d’une cure d’amaigrissement et d’amélioration aérodynamique pour la transformer en véritable voiture de course pour la route.

Dacia Manifesto

Dacia profitera du Mondial de l’Auto pour dévoiler son concept-car Manifesto. Il s’agit d’un SUV compact minimaliste et 100 % électrique permettant à la marque de présenter l’ensemble des innovations à venir sur les modèles de la gamme. Avec Manifesto, Dacia réaffirme sa vision d’une automobile essentielle, cool, robuste, abordable et respectueuse de l’environnement.

Seres 3

Le groupe Dongfeng sera présent au Mondial de l’Automobile au travers de sa marque dédiée à l’exportation Seres. Cette dernière dévoilera son SUV compact Seres 3 doté d’une motorisation électrique de 163 chevaux et 300 Nm de couple envoyés sur les roues avant. Sa batterie de 52 kWh lui permet une autonomie de 330 km (cycle WLTP)

MG MG4

La marque MG ne sera pas présente au salon en son nom propre, uniquement le modèle MG Marvel R Luxury, SUV 100% électrique, sera présenté par la marque Sofinco sur le stand Crédit Agricole.

Ferrari F40

On ne présente plus le mythe que représente la F40, dernière Ferrari développée du vivant d’Enzo Ferrari. Modèle mythique et inaccessible aujourd’hui, la F40 sera exposée, entre autres modèles, dans le cadre d’une exposition organisée par le Mondial de l’Auto et le magazine Sport Auto au profit de la Fondation Perce- Neige