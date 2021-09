Le mode cinématique de l’iPhone 13 facilite le suivi de la mise au point

Apple a fait toute une histoire affaire du système de caméra de l’iPhone 13 et 13 mini – et pas seulement parce qu’il dispose des plus gros pixels de capteur à ce jour sur un iPhone.

Ce qui a vraiment attiré notre attention dans la présentation d’Apple, c’est la vidéo – ou plus précisément le mode cinématique, qui vise à recréer la technique de “mise au point en rack” utilisée dans les films et les émissions de télévision hollywoodiennes. En termes simples, la mise au point en rack est l’utilisation de zones nettes et floues de l’image pour diriger l’œil du spectateur ; en déplaçant la mise au point d’un personnage à un autre ou à un objet, un directeur de la photographie peut subtilement guider l’attention du spectateur.

C’est un effet que vous auriez eu du mal à reproduire sur n’importe quel iPhone à ce jour, mais sur l’iPhone 13, il est intégré – et cela fonctionne automatiquement, déplaçant la mise au point lorsqu’il détecte un visage à l’écran qui détourne le regard. Vous pouvez également le contrôler manuellement en appuyant sur le visage ou l’objet sur lequel vous souhaitez déplacer la mise au point en temps réel. Oh, et le mode cinématique utilise également Dolby Vision HDR pour donner plus de plage dynamique et de détails de couleur à vos vidéos. Nous avons hâte d’essayer et de “faire vraiment chanter ces histoires Instagram” comme pourrait le dire Tim Cook.

L’iPhone 13 Pro et le Pro Max vont encore plus loin sur le front de la réalisation de films, avec des séquences ProRes de très haute qualité prises en charge, ainsi que la possibilité de contrôler manuellement les niveaux de bokeh sur la vidéo (à l’aide d’algorithmes, pas d’optiques – l’effet bokeh est répliqué numériquement plutôt que naturellement par l’ouverture, l’objectif et la distance).

L’appareil photo de l’iPhone 13 a été considérablement amélioré, comprenant désormais une stabilisation d’image optique par déplacement de capteur et des pixels de capteur plus grands pour augmenter les performances en faible luminosité de près de 50% dans l’appareil photo large. Les capteurs grand angle et ultra grand angle restent toutes deux à 12 MP. Mais courir après un nombre toujours croissant de Mégapixels n’a jamais été le style d’Apple. L’approche du géant de Cupertino consiste plutôt à construire et à perfectionner progressivement l’appareil photo du modèle précédent – et c’est pourquoi l’appareil photo de l’iPhone est toujours l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone.