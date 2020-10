Le Max Lens Mod apporte une stabilisation vidéo HyperSmooth et un mode SuperView ultra-large à la GoPro Hero9 Black

GoPro a dévoilé un nouveau Max Lens Mod (99,99 €) pour son produit phare Hero9 Black qui étend les capacités de la caméra avec de nouvelles fonctionnalités. Pour commencer, l’objectif amovible permet une stabilisation vidéo Max HyperSmooth à des résolutions et des fréquences d’images allant jusqu’à 2,7K à 60 im/s, et peut utiliser Horizon Lock pour maintenir l’horizon parfaitement à niveau même si votre caméra tourne pendant l’enregistrement (attention aux accros des sports extrêmes). Il met également en jeu une perspective Max SuperView ultra-large de 155°,la perspective la plus large jamais vue sur une caméra Hero, et peut être utilisée pour capturer une vidéo Max TimeWarp ultra-fluide.