Le MatePad Paper de Huawei est un rival du Kindle aussi gros qu’un iPad

Est-ce un énorme lecteur de livres électroniques ? Est-ce un carnet numérique ? Non, c’est le MatePad Paper ! Avez-vous déjà souhaité que votre Kindle ressemble un peu plus à votre iPad ? Ou que votre iPad ressemblait un peu plus à votre Kindle ? Avec son écran E-ink de 10,3 pouces, le MatePad Paper de Huawei est un mélange intrigant des deux.

Il y a une colonne vertébrale sur le côté pour le rendre plus facile à tenir comme un livre, bien que les deux millions de titres proposés par Huawei Books soient bien en deçà des six millions que vous pouvez obtenir sur la boutique numérique d’Amazon.

Les Kindle sont peut-être consacrés à la lecture, mais le MatePad Paper vous permet également d’écrire. Il est livré avec le nouveau stylet M-Pencil de Huawei, qui a 4096 niveaux de sensibilité à la pression et une latence de 26 ms, tandis que l’écran 227ppi est texturé pour le faire ressembler davantage à du vrai papier. Vous pouvez annoter des documents, passer en écran partagé et prendre des notes pendant que vous lisez un livre, ou activer l’enregistreur vocal et synchroniser l’audio avec tout ce que vous écrivez. Mes notes manuscrites peuvent être transformées en texte, vous pouvez donc les partager sans avoir à fournir un décodeur pour vos hiéroglyphes.

Ce MatePad Paper dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage et exécute le propre HarmonyOS de Huawei/ Vous pouvez donc l’utiliser pour lire vos e-mails et gérer votre calendrier. L’AppGallery vous permet de télécharger plus d’applications. Il jouera même la vidéo, bien que sans couleur : vous aurez un peu l’impression de vivre à l’intérieur de la vidéo de Take On Me. C’est également susceptible de bien épuiser la batterie, qui peut durer jusqu’à quatre semaines en veille