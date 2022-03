Le Majestic Hotel & Spa : un hôtel à visiter comme un musée !

Surnommé l’« hôtel de l’art », le 5 étoiles du Passeig de Gràcia abrite dans ses murs une riche collection de plus de 1.000 œuvres, qu’il est désormais possible de visiter

Étroitement lié au monde artistique depuis son ouverture en 1918, le Majestic Hotel & Spa Barcelona est souvent surnommé « l’Hôtel de l’Art ». Si le 5 étoiles du Passeig de Gracie a été assidûment fréquenté par de nombreux artistes légendaires tels que Picasso et Miró, il doit également son surnom à l’exceptionnelle collection composée de plus de 1000 tableaux, sculptures, gravures et autres œuvres qui sont disséminés entre ses murs !

Signées par de grands noms allant de Tàpies à Anish Kapoor, en passant par Miró, Urgell et Miquel Barceló, le peintre espagnol vivant le plus prisé du moment, ce millier d’œuvres fait voyager à travers de nombreux styles et époques différents.

C’est cette remarquable richesse artistique que le Majestic Barcelona a décidé de faire partager à ses clients, en leur offrant la possibilité de parcourir cette collection telle une exposition de musée, au gré d’une déambulation guidée par un spécialiste à travers ses couloirs, chambres et suites, et parties communes.

L’occasion de découvrir des œuvres exclusives de Gonçal Peris, l’une des principales figures de la peinture valencienne au XVᵉ siècle ; Antoni Tàpies, l’un des représentants majeurs de l’informalisme et l’un des peintres espagnols les plus en vue du XXᵉ siècle; Anish Kapoor, artiste multidisciplinaire dont le travail expérimente des matériaux tels que la craie, la fibre de verre ou le feutre ; Antonio Saura, peintre, graveur et écrivain fondateur du groupe El Paso, qui a fait entrer l’avant-garde en Espagne ; ou encore José María Sicilia, l’un des représentants les plus significatifs de la peinture espagnole des années 1980 ; parmi d’autres grands noms de l’avant-garde espagnole.

Après les visites, les participants sont invités à déguster un verre de cava au bar de l’hôtel, El Bar del Majestic, et se voient remettre un catalogue des principales œuvres abritées par le Majestic Hotel & Spa Barcelona, avec une brève biographie de chaque auteur.

Visites artistiques du Majestic Barcelona : sur réservation uniquement, au tarif de 100 euros pour 4 personnes – 20 euros par personne supplémentaire (15 personnes maximum)

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA Paseo de Gracia 68 – 70 08007 · Barcelone – Espagne – Informations : concierge@hotelmajestic.es