Le MacBook Air 2020 d’Apple double la vitesse et le stockage, et améliore son clavier

Comme il l’était largement prédit, Apple a quand même lancé, malgré l’épidémie en cours et la fermeture des Apple Stores, ses premiers nouveaux produits de 2020, dont un nouveau MacBook Air.

Comme vous vous en doutez, le Mac le plus populaire au monde s’est vu accorder quelques améliorations. Ainsi, le modèle 2020 offre des performances de processeur jusqu’à deux fois supérieures et des performances graphiques jusqu’à 80 % plus rapides grâce aux Iris Plus d’Intel. Le modèle de base à partir de 1199 € est désormais livré avec 256 Go de stockage, le double de son prédécesseur, ce qui signifie encore plus de films et de photos à regarder sur son bel écran Retina.

Mais la plus grande mise à niveau de cette année est peut-être externe. Apple a abandonné son clavier papillon diviseur et l’a remplacé par le Magic Keyboard du MacBook Pro 16, beaucoup plus agréable pour la saisie. Naturellement, Apple dit que c’est le meilleur MacBook Air jamais fabriqué, et vous pouvez le commander dès aujourd’hui. Le Mac Mini a également été mis à jour aujourd’hui. Comme le MacBook Air, il propose le double de capacité de stockage sur la configuration standard à 256 Go. La configuration à 1069 € comprend 512 Go de stockage et chaque Mac mini est fabriqué à 100% en aluminium recyclé.