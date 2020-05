Le légendaire Pac-Man fête son 40e anniversaire

Qui se souvient du générique chanté en France jadis par William Leymergie ? Bandai Namco Entertainment célèbre aujourd’hui le 40e anniversaire de PAC-MAN, une étape importante pour l’icône du jeu vidéo et de la culture pop. Nouveaux jeux vidéo, musiques, partenariats et collaborations avec de célèbres marques sont au rendez-vous pour les fans du monde entier.

Né le 22 mai 1980, PAC-MAN a immédiatement connu un grand succès, d’abord dans les salles de jeux vidéo, puis sur la scène de la culture pop avec le tube “PAC-MAN Fever”. Il s’est également fait connaitre grâce à une série de collaborations avec des marques ainsi que des participations à des spectacles tout au long des années 1980 et 1990. “PAC-MAN a vraiment été la première superstar du secteur du jeu vidéo et sa longévité en dit long sur les expériences qu’il a proposées à ses fans et l’amour qu’ils lui ont donné en retour”, a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du département numérique, marketing et contenu de Bandai Namco Entertainment Europe. “Bien que 2020 ait été une année éprouvante pour tout le monde, nous espérons que nos fans pourront incarner la volonté de PAC-MAN de toujours aller de l’avant, de ne jamais reculer face à l’adversité et de sortir de tout défi en étant au sommet ! »

Dans le cadre des célébrations de son 40e anniversaire, Bandai Namco proposera de nouveaux jeux vidéo PAC-MAN en partenariat avec Amazon jeux, à commencer par PAC-MAN LIVE STUDIO, qui sera lancé sur la plateforme de jeu Twitch. Quatre joueurs s’affronteront dans un labyrinthe, le jeu permettra de voir qui survivra en mangeant le plus ! Les joueurs pourront également créer leurs propres labyrinthes PAC-MAN et les partager avec leurs amis en ligne ou jouer au jeu classique PAC-MAN.

Pour les amateurs de jeux d’arcade classiques, une machine spéciale Tastemakers 1UP pour le 40e anniversaire de l’Arcade verra le jour en 2020 suivi par Counter-cade, Party Cade, et Head-to-Head. Enfin, de nouveaux jeux PAC-MAN sont en préparation pour la fin de l’année 2020.

PAC-MAN revient également dans PAC-MAN and the Ghostly Snack Attack, le prochain chapitre de sa série PAC-MAN Stories sur la plateforme Alexa d’Amazon. Le jeu raconte une histoire interactive dans laquelle les enfants et leurs parents font leurs propres choix afin de progresser. L’aventure sera disponible cet été sur Amazon Alexa en anglais au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie et en Inde. Un livre rétrospectif, édité par Cool & Becker est également prévu et retracera les 40 ans de carrière de la célèbre icône.

Bandai Namco Entertainment s’est également associé à Numskull designs pour une collection exclusive PAC-MAN afin de célébrer le 40e anniversaire de la légende du jeu vidéo. Tout d’abord, une borne « quarter Arcade » (1/4 de la taille réelle) spéciale 40 ans sera éditée à seulement 256 exemplaires et signée par le créateur original de PAC-MAN, Toru Iwatani, Une édition standard sera également disponible, ainsi que divers articles qui feront partie d’une gamme en vente à partir de juillet

PAC-MAN fait également l’objet de recherches avancées du côté de l’IA, menées par NVIDIA. Basée sur 50 000 épisodes de jeu, un nouveau modèle d’IA puissant créé par NVIDIA Research, appelé GameGAN, peut générer une version entièrement fonctionnelle de PAC-MAN – sans moteur de jeu sous-jacent. Même sans comprendre les règles fondamentales d’un jeu, l’IA peut recréer le jeu avec des résultats convaincants.

La musique a toujours fait partie de l’ADN de PAC-MAN, après avoir composé la nouvelle chanson thème du 40e anniversaire de PAC-MAN “JOIN THE PAC”, l’artiste de techno japonais de renommée mondiale Ken Ishii est de retour avec de nouveaux morceaux. Ils seront disponibles sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Qobuz et Deezer et de nouveaux seront lancés chaque mois entre le 22 mai 2020 et le 24 juillet 2020. Une compilation sera ensuite publiée avec des illustrations d’album conçues par The Designers Republic, connus pour leur travail pour Warp Recods et Aphex Twin.

https://www.pacman.com/en/